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Вопросы занятости населения: Аким Алматы остался недоволен работой своих подчиненных

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Июля 2019, 21:30
Вопросы занятости населения: Аким Алматы остался недоволен работой своих подчиненных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с бизнес-сообществом города, центрами занятости, уполномоченными структурами по вопросам занятости и создания рабочих мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Серьезное направление работы. Главный критерий оценки работы городских управлений и акимов районов. Наша цель — создание качественных рабочих мест, снижение числа непродуктивно занятых и безработных, улучшение системы подготовки кадров в соответствии со структурой экономики города», - написал Б. Сагинтаев в Instagram.

Градоначальник добавил, что нужна подготовка рабочей силы для новых перспективных отраслей. Подготовка квалифицированных кадров и распределение бюджетных средств должны опираться на качественный прогноз потребностей в отраслях экономики, специализации, а также специфику районов Алматы.

Он также отметил, что вся инфраструктура рынка труда (биржи труда, enbek.kz, образовательные программы и т. д.) должна способствовать координации спроса и предложения на рабочие места. Должна быть тесная стыковка в подготовке кадров с дуальным обучением и преподаванием в колледжах и вузах.

«Необходим ясный экономический анализ: что и как делать. Четкое видение того, как решать имеющиеся проблемы на рынке труда города. Ясных ответов на мои вопросы на совещании не получил. Считаю работу управлений социального благосостояния (Сайфеденов), стратегии и бюджета (Жазылтаева), предпринимательства и инвестиций (Наурзбеков) по выстраиванию системы занятости населения недостаточной. Через две недели вернусь к этому вопросу», - заключил аким города.

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