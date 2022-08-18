18 Августа 2022 19:21

Вопросы улучшения качества сельхозпродукции обсудили сенаторы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Али Бектаев и Алимжан Куртаев посетили Шардаринский район Туркестанской области, где встретились с депутатами маслихата, ветеранами, предпринимателями, представителями политических партий, общественных организаций и средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили актуальные для района вопросы, в частности, сокращения расходов воды за счет очистки и капитального ремонта каналов, совершенствования субсидирования для улучшения качества сельскохозяйственной продукции и поставок питьевой воды.

Кроме того, парламентарии рассказали землякам об изменениях и дополнениях в Конституцию РК, инициированных Главой государства.

«Это важное мероприятие для реализации программы политических реформ, озвученной в Послании народу Казахстана. Проект конституционных поправок основан на запросе граждан и реализуется в интересах всего общества. Таким образом, расширяется участие граждан в управлении государством», - сказал Али Бектаев.