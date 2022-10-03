Вопросы укрепления сотрудничества обсудят Казахстан и Туркменистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередные казахстанско-туркменские межмидовские консультации пройдут в онлайн-режиме. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 октября текущего года в онлайн-формате под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева состоятся очередные казахстанско-туркменские межмидовские консультации. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего укрепления казахстанско-туркменского сотрудничества в духе стратегического партнерства, а также ход реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях. В данном контексте особое внимание будет уделено графику предстоящих международных мероприятий», - сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в ходе брифинга ведомства.

5 октября исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном. По словам официального представителя МИД, Туркменистан является важным стратегическим партнером Казахстана как в Центральной Азии, так и в Каспийском регионе.

«Между нашими странами установлен конструктивный политический диалог. Уровень политического доверия между Казахстаном и Туркменистаном из года в год неуклонно укрепляется. За 30 лет два государства сумели вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 60 документов. Среди них важное место занимает Договор о стратегическом партнерстве от 2017 года. Взаимные визиты на высшем и высоком уровнях подтверждают неизменную заинтересованность обеих сторон в укреплении политического диалога и наращивании торгово-экономического сотрудничества», - подчеркнул Айбек Смадияров.

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