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Вопросы укрепления регионального сотрудничества обсудили на онлайн-семинаре СВМДА

11 Августа 2021 22:41
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Вопросы укрепления регионального сотрудничества обсудили на онлайн-семинаре СВМДА

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Центром по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны Казахстана проведен онлайн-семинар по развитию военно-политического измерения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В семинаре приняли участие представители оборонных ведомств государств – членов СВМДА: Азербайджана, Бангладеша, Бахрейна, Вьетнама, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Китая, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Палестины, России и Турции, а также исполнительный директор Секретариата организации Кайрат Сарыбай.

Участники обсудили вопросы реализации мер доверия в военно-политическом измерении СВМДА, укрепления взаимного сотрудничества, направленного на обеспечение мира, стабильности и безопасности в Азии.

«Ситуация в Азии характеризуется разнообразием политических и экономических систем, уникальными культурными традициями. Требуется уделять должное внимание этим особенностям в выработке подходов к укреплению безопасности», – сказал на открытии семинара заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Мухамеджан Таласов.

Он отметил, что актуальным является вопрос обстановки в Афганистане. От стабилизации ситуации в стране зависят перспективы налаживания более масштабного сотрудничества в Евразийском пространстве. Кроме того, беспрецедентный вызов всему миру бросает пандемия COVID-19.

В ходе семинара был представлен ряд презентаций по опыту Казахстана в реализации международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, опыту Турции в организации и выполнении военно-политического измерения, а также по взаимодействию форума с международными организациями в рамках мер доверия и безопасности.

Необходимо отметить, что семинар организован в соответствии с Планом действий Концепции председательства Республики Казахстан в СВМДА в 2020-2022 гг. На посту председателя Казахстан ведет работу по институционализации совещания и превращению форума в постоянно действующую экспертную площадку. В настоящее время с государствами-участниками форума согласовываются обновленная Концепция и План действий в военно-политическом измерении СВМДА.


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#Центральная Азия   #Безопасность   #Сотрудничество   #Минобороны РК  
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