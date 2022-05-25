25 Мая 2022 18:00

Вопросы совершенствования налоговой базы, улучшения деятельности транспортной сферы обсудили депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотрели и одобрили ряд жизненно важных на текущий период законопроектов в сфере энергетики, налогообложения и транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности депутаты в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс.

Как отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, проект закона разработан во исполнение поручений Главы государства, а также для решения актуальных задач Правительства по вопросам налогообложения.

«Первая задача – это усиление налоговой отдачи от добычи природных ресурсов. Была проанализирована динамика цен на твердые полезные ископаемые. Так, за период 2018-2022 гг. биржевые металлы показали значительный рост цен от 40% и выше, небиржевые (железная руда, хромовая руда, марганец и т.д.) показывают рост, в среднем от 20% до 40%», - сказал Алибек Куантыров, представляя документ на пленарном заседании Палаты.

Было отмечено, что с учетом этого предлагается увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%.

Наряду с увеличением налоговой нагрузки, предлагаются на рассмотрение меры по стимулированию геологоразведки и открытия новых месторождений. С учетом международной практики, предлагается освобождение от НДПИ по новым месторождениям до достижения уровня рентабельности 15% (IRR) по месторождениям разведка и добыча которых начата после 01.01.2023 года.

Следующая задача – дестимулирование вывода капитала из страны. В настоящее время при соблюдений определенных условий, предусмотрено освобождение от налогообложения дивидендов. Предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%.

«Вместе с тем, налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи, предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода», - пояснил Алибек Куантыров.

Следующее предлагаемое изменение – усиление налогообложения цифрового майнинга. С начала текущего года введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии. Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки.

Четвертое изменение – это налогообложение табачной продукции. В рамках ЕАЭС приняты обязательства по гармонизации (сближению) ставок акцизов на табачную продукцию. В 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро. Во исполнение обязательств, предлагается поэтапное увеличение акцизов на сигареты. Наряду с этим, предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком.

В ходе обсуждений был поднят вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН).

Отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса, Алибек Куантыров пояснил, что пока такие планы на повестке не стоят.

«Был проведен определенный анализ, пока этот ИПН не дает такого эффекта. Прогрессивный ИПН, наверное, звучит очень красиво, но его надо дополнительно прорабатывать, там есть определенные тонкости, его нельзя просто так ввести», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр добавил, что условно средний класс занимается малым и средним бизнесом.

«Они неплохо зарабатывают, выше, чем средний доход по стране. У них возникнет вопрос: «Почему я должен платить больше, если больше работаю?» Может быть, это популярно выглядит, но на самом деле эффекта такого, который ожидается, мы можем не получить. Потому что, если мы введем такой налог, есть риск, что люди просто начнут вывозить капитал и скрывать свои доходы», - пояснил Алибек Куантыров.

Однако, как заверил глава Миннацэкономики, вопрос совершенствования отечественной системы налогообложения будет прорабатываться.

Также депутатами был одобрен законопроект по вопросам транспорта.

Было отмечено, что проект закона разработан в соответствии с планом законопроектных работ Правительства на 2021 год. Основными целями законопроекта являются автоматизация транспортного контроля на дорогах; имплементация норм международных договоров в сфере морского транспорта; совершенствование порядка расследования событий на железнодорожном транспорте и аварийных случаев с судами, а также регулирование механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории. Кроме того, необходимо приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационным требованиям Европейского союза. «Высокая интенсивность автомобильных перевозок грузов требует принятия кардинальных мер по недопущению преждевременного разрушения дорожного полотна. Для этой цели по государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол на 2020-2025 годы» на дорогах планируется установить автоматизированные станции измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Законопроектом предусмотрены нормы в части: наделения национального оператора по управлению автомобильными дорогами функциями по установке автоматизированных станций измерения на автодорогах республиканского значения и местных исполнительных органов – на автодорогах местного значения; установления компетенции уполномоченного органа в области автомобильного транспорта по утверждению правил организации работы, автоматизированных станций измерения; введения обязанности владельцев автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн по обеспечению прохождения весогабаритного контроля при проезде через зону действия автоматизированной станций измерения. При этом станции будут работать по принципу «Сергек» без участия человека.

Реализация предлагаемых мер, как добавил глава Мининдустрии, позволит обеспечить сохранность автодорог и исключить человеческий фактор при проведении транспортного контроля на автодорогах. Проектом закона также предусмотрены нормы, предоставляющие льготы на проезд на общественном автомобильном транспорте для социально уязвимых слоев населения.

«В частности, проектом закона предусмотрено, что на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, инвалидам первой группы предоставляется право бесплатного проезда. Лицам в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется право приобретения проездного документа (билета) с оплатой пятидесяти процентов от полной стоимости проездного документа (билета)», - сказал К. Ускенбаев.

Документ одобрен в первом чтении.

Не менее важным является одобренный депутатами во втором чтении законопроект по вопросам энергосбережения.

Основной целью законопроекта является достижение конечного результата проводимой политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта.

Как отмечено в заключении Комитета по вопросам экологии и природопользованию, законопроектом предусматривается совершенствование системы энергоаудита путем передачи государственной функции по аттестации энергоаудиторов в конкурентную среду, расширения предпринимательской деятельности в сфере энергоаудита и введения новых видов энергетического аудита «экспресс-энергоаудит» и «целевой энергоаудит», который имеет добровольный характер.

Субъекты Государственного энергетического реестра смогут проходить экспресс-энергоаудит взамен обязательного в случае внедрения системы энергетического менеджмента, наличия предыдущего заключения энергоаудита и обеспечения снижения годового энергопотребления не менее чем на 5%.

Ряд поправок законопроекта направлен на внедрение профилактического контроля без посещения субъектов с целью предоставления возможности субъектам самостоятельного устранения нарушений.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на:

- сохранение норм по мониторингу потребления воды субъектами Государственного энергетического реестра;

- расширение перечня субъектов Государственного энергетического реестра;

- смягчение условий проведения экспресс-энергоаудита взамен обязательного;

- уточнение порядка проведения профилактического контроля без посещения субъектов контроля;

- уточнение порядка уведомления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- введение отдельной статьи, предусматривающей установление прав и обязанностей энергоаудитора.

Отдельным блоком депутатами внесены поправки в Законы Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и «О естественных монополиях», направленные на законодательное закрепление механизма перевода тепловых электрических станций (далее - ТЭЦ) городов республиканского значения на альтернативные источники энергии, а именно газ, и покрытие дефицита электроэнергии.

Кроме того Мажилис взял в работу законопроекты, касающиеся вопросов противодействия деятельности финансовых пирамид.

В частности, в ходе пленарного заседания депутаты взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид». Также депутаты будут работать над сопутствующим законопроектом «О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

«Данные законопроекты разработаны депутатами Парламента РК в целях реализации поручения Главы государства по противодействию финансовым пирамидам. Основными целями законопроектов являются повышение защищенности имущества граждан, пресечение деятельности финансовой пирамиды на ее начальной стадии», - сказал депутат Мажилиса Марат Кусаинов.

Депутат проинформировал, что комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 16 ноября 2022 года.

Также Мажилис Парламента РК взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Данный законопроект внесен в Мажилис 23 мая 2022 года по инициативе депутатов Парламента. Документ разработан в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международного стандарта группы разработки финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 30 декабря 2022 года», - сказал председатель комитета Мажилиса по финансам и бюджету Марат Кусаинов. Также на рассмотрение Мажилиса внесен проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».