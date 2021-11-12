Вопросы согласия и общенационального единства подняты на республиканском лектории в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В рамках 30-летия Независимости РК в Костанае проходит двухдневный республиканский лекторий по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа мероприятия стартовала накануне со встречи с председателями этнокультурных объединений, Совета общественного согласия, Совета матерей, научно-экспертной группы и кафедр Ассамблеи народа Казахстана в КГУ «Қоғамдық келісім», в рамках которой презентована фотовыставка «Интеркультурализм в лицах», посвященная 30-летию Независимости РК и 85-летию Костанайской области.

Также в рамках первого дня лекторы посетили села Успеновка и Федоровка, где встретились с творческими коллективами этнокультурных объединений и педагогами и учениками общеобразовательной школы имени Ы. Алтынсарина.

Сегодня проходит второй день, и он не менее насыщенный. Здесь состоялось пленарное заседание под председательством заместителя акима Костанайской области Бахыт Есимовой. Заместитель главы региона отмечает, что Костанайский Дом дружбы - один из самых «долгих» по функционированию.

«В мире и согласии живут все этносы, которые представлены в Доме дружбы. Стараемся не отставать от повестки дня. Все те новшества, которые прописываются в программных документах, которые озвучиваются руководством нашей страны, они берутся в работу в регионе. Поэтому хотелось сказать, что мы создаем все условия для того, чтобы развивать госязык. Сегодня у нас уже есть бесплатные курсы по изучению госязыка, которые организовываются в удобное время и в удобном месте для тех, кому необходимо выучить язык. Я очень рада, что люди добровольно, на самостоятельной основе записываются, уделяют этому время, потому что понимают актуальность вопроса»,- говорит Б. Есимова.

Вместе с тем, в регионе разработана Дорожная карта по развитию госязыка в сфере образования Костанайской области.

Среди выступивших сегодня лекторов – костанаец Еркин Абиль, ныне возглавляющий институт истории государства Комитета науки МОН РК, который поделился своим мнением касательно влияния исторического сознания на формирование национальной идентичности казахстанцев.

«Политика формирования исторической памяти — это очень серьезное государственное дело. Президент поручил разработать новую концепцию истории Казахстана. Это не значит, что мы переписываем историю. Это означает, что меняется взгляд на события прошлого. Мы будем смотреть на историю нашего общества не на как объект воздействия каких-то государств, а как самостоятельного субъекта мировой истории. На сегодняшний день у нас стоит задача дефрагментации нашей национальной истории, создание диной истории нашей цивилизации»,- отметил историк.

Касательно формирования межэтнических отношений выступила и председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, картограф Назипа Шанаи.

«Сегодня мы пришли к тому периоду, когда мы поняли, что межэтнических проблем или разделительных линий у нас нет. Для нас не имеет значения, кем по нации является сосед, который живет через стенку. Для нас важнее, хороший он человек или же плохой. 30 лет независимости и у нас до сих пор есть разделительная линия, мы делимся на тех, кто знает казахский язык или не знает,- говорит она. – Костанай всегда шел впереди по своему желанию решить этот вопрос. И вопрос с госязыком разрешится только тогда, когда каждый из нас этого захочет».

Назипа Шанаи также порекомендовала акцент в работе сделать на привлечении молодежи в ряды АНК, работа с которыми значительно снизилась в последние годы.

В рамках второго дня лектория также организована работа выставки достижений этносов в различных сферах культуры, образования, спорта, промышленности, АПК, бизнеса.

Пленарное заседание сменится проведением лекторами семинаров на различных площадках, а также обмен опытом по организации производства традиционных изделий в Костанайском районе, поселке Заречный.