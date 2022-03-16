Вопросы снижения смертности и дефицита врачей рассмотрели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова рассмотрела итоги работы системы здравоохранения города за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что в ходе коллегии поднимались вопросы снижения общей, материнской и детской смертности, решение дефицита медицинских кадров и задачи на предстоящий период.

Согласно отчету руководителя управления общественного здоровья Наримана Табынбаева, по итогам деятельности и реализации государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы, были озвучены вопросы качества и доступности медицины в поликлиниках, службе скорой медицинской помощи и в стационарах Алматы.

«В период ухудшения эпидемиологической ситуации по КВИ, в апреле и августе 2021 года, совместно с акиматом города, проведен большой объем работы по нераспространению коронавирусной инфекции. Инфекционные стационары получили полное оснащение современным оборудованием и инновационной техникой, что позволило полноценно бороться с COVID-19. Одновременно была проведена и проводится успешная работа по массовой вакцинации и ревакцинации населения против коронавируса», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

Н. Табынбаев отметил, что, для дальнейшего развития здравоохранения в Алматы и соблюдения стандартов оказания медицинской помощи необходима модернизация системы здравоохранения, повышение доступности гражданам услуг ПМСП путем построения новых семейно-врачебных амбулаторий. Также остро стоит вопрос по развитию специализированных служб и обеспечению доступности к высокоспециализированной помощи населения в отдаленных районах города.

С докладом о ситуации по материнской и младенческой смертности выступила заместитель руководителя управления общественного здоровья Лаура Мырзагали. Она отметила, что проблема есть, и для ее решения необходимо усилить работу отдела охраны материнства и детства, контроль деятельности ПМСП, женских консультаций и родовспомогательных организаций. Объединение родильных домов с многопрофильными стационарами позволит реализовать принцип мультидисциплинарного оказания специализированной медицинской помощи, обеспечить преемственность и качество медицинской помощи беременным женщинам.

Сообщается, что руководству УОЗ были поставлены задачи по дальнейшему повышению качества и доступности медицинских услуг населению мегаполиса.

А. Нусупова акцентировала, что в числе приоритетных принятие мер по достижению показателей и индикаторов Национального проекта «Здоровая нация», дорожных карт специализированных служб, а также продолжение работы по вакцинации и ревакцинации населения.