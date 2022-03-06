Вопросы самовольной застройки объектов обсудили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице провели заседание рабочей группы по вопросам самовольной застройки объектов МЖК. Участие в нем приняли сотрудники государственных органов, а также председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Напомним, в столице создана рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК. В ее состав вошли сотрудники государственных органов, а также представители общественных организаций, в числе которых - Союз строителей Казахстана и Ассоциация застройщиков Казахстана. Работа проводится в рамках Дорожной карты по вопросам долевого строительства и кооперативам, утвержденной Правительством РК в ноябре 2021 года, которая направлена на минимизацию рисков долевого участия граждан.

Деятельность рабочей группы направлена не только на выявление самовольной застройки, но и оказание всесторонней помощи застройщикам, не имеющим разрешительной документации. Таким образом планируется уменьшить число подобных стройкомпаний.

Так, в ходе прошедшего заседания были заслушаны объяснения застройщиков, у которых отсутствуют разрешительные документы по району Есиль. В их числе - ТОО «Westeros Construction», «ТитанСтрой КЗ», ТОО «Comfort Telman», ТОО «Саяхат Жайык», ТОО «Международный университет Астана», Sensata Development, ТОО «Aiz Kurylys». Все перечисленные организации были уведомлены об ответственности за не законную предпринимательскую деятельность. Компаниям, которые уже ведут продажу, рекомендовано остановить и убрать все объявления по продаже до получения документов.

Также в целях оказания всесторонней помощи застройщикам, не имеющим разрешительной документации, рекомендовано составить подробный план действий совместно с государственными органами.