Вопросы с заготовкой кормов решают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области животноводам необходимо заготовить на зиму 2,2 млн тонн сена. О том, как идут работы и какую поддержку получат фермеры, рассказал руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров на аппаратном совещании. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным акиматов районов, на сегодня заготовлено 312,6 тыс. тонн сена. Согласно рабочему плану, завершить заготовку кормов необходимо к 1 октября. Техники достаточно. В Министерство сельского хозяйства направлена заявка на дополнительное выделение удешевлённого дизельного топлива для сенокосных работ. Также при необходимости сельхозпроизводителям предоставят земли госзапаса», – сообщил Аскар Санаубаров.

По словам руководителя управления, планируется подписание меморандумов о недопущении повышения цен на сено. Также может быть введён запрет на реализацию сена за пределы области.

«Продовольственная безопасность является одной из приоритетных задач. Мы должны принять меры к насыщению внутреннего рынка собственной продукцией. Необходимо вовремя завершить заготовку кормов. Управлению сельского хозяйства, акимам районов уже сейчас надо сделать всё необходимое для своевременной уборки урожая и пополнения стабилизационного фонда», – подчеркнул аким области Женис Касымбек.