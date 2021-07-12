Вопросы с заготовкой кормов решают в Карагандинской области
«По данным акиматов районов, на сегодня заготовлено 312,6 тыс. тонн сена. Согласно рабочему плану, завершить заготовку кормов необходимо к 1 октября. Техники достаточно. В Министерство сельского хозяйства направлена заявка на дополнительное выделение удешевлённого дизельного топлива для сенокосных работ. Также при необходимости сельхозпроизводителям предоставят земли госзапаса», – сообщил Аскар Санаубаров.
По словам руководителя управления, планируется подписание меморандумов о недопущении повышения цен на сено. Также может быть введён запрет на реализацию сена за пределы области.
«Продовольственная безопасность является одной из приоритетных задач. Мы должны принять меры к насыщению внутреннего рынка собственной продукцией. Необходимо вовремя завершить заготовку кормов. Управлению сельского хозяйства, акимам районов уже сейчас надо сделать всё необходимое для своевременной уборки урожая и пополнения стабилизационного фонда», – подчеркнул аким области Женис Касымбек.