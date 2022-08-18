18 Августа 2022 16:20

Вопросы реализации ряда инвестпроектов обсудили Президент РК и глава «Шеврон»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании «Шеврон» Майкла Уирта. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании «Шеврон» с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент приветствовал решение компании Тенгизшевройл перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок.

Также были рассмотрены перспективы участия компании «Шеврон» в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.

Фото: akorda.kz