Вопросы ранней беременности, суицида и занятости детей рассмотрел замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассмотрел результаты работы за первый квартал, а также принимаемые меры по профилактике и предупреждению суицида, ранней беременности, правонарушений и преступлений, наркомании среди несовершеннолетних, вопросы внешкольной занятости детей, в особенности организации летнего отдыха детей с учетом пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Заслушан доклад управления образования о принимаемых мерах по профилактике и предупреждению суицидального поведения и ранней беременности несовершеннолетних.

В целях предупреждения суицидального поведения ведется работа с несовершеннолетними, входящими в «группы риска». С ними проводится работа согласно индивидуальным планам психолого-коррекционной работы. В 207 школах города Алматы работают 360 психологов с высшим образованием. Для школьных психологов организуются курсы повышения квалификации. За 2020 год на курсах обучились 153 психолога, с мая текущего года планируется организовать поэтапное обучение всех 360 психологов на базе республиканского Центра развития личности.

Представители прокуратуры г. Алматы обозначили пути совершенствования системы анализа и отбора лиц «групп риска», а также обновления базы тестовых заданий, согласно которым определяется риск потенциального суицидального поведения, корректируются профилактические меры.

Управлением общественного здоровья города ведется мониторинг суицидальных попыток посредством анализа поступающих оперативных сведений со станции скорой неотложной помощи и работы с пациентами, имеющими суицидальные наклонности в организациях ПМСП.

Работает телефон доверия при кризисных ситуациях по номерам 376-56-60, 116-16, интегрированный с единым Сall-центром города Алматы. За первый квартал этого года на телефон доверия поступило 1034 звонка от жителей Алматы. В режиме реального времени проводятся консультации психологов, психотерапевтов. Вместе с тем работает национальный телефон доверия для детей и молодежи по номеру 150.

В целях профилактики подростковой беременности совместно с Общественным объединением «Профессиональная психологическая лига» для учащихся старших классов проводятся совместные семинары и тренинги. При Городском центре репродукции человека работают 11 молодежных центров здоровья: специалисты работают с подростками и молодежью, по вопросам охраны репродуктивного здоровья. В рамках разъяснительной работы проведено 16 лекций по профилактике суицидального поведения с охватом 1678 человек, среди которых психологи, сотрудники полиции, работники школ и колледжей, тесно взаимодействующие с несовершеннолетними.

Ювенальная полиция Алматы представила данные о состоянии работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних по итогам первого квартала 2021 года. В результате принятых мер по итогам трех месяцев в целом по городу отмечается снижение подростковой преступности на 36%, в том числе на 16,6% - тяжких видов преступлений. При этом 52,6% преступлений совершено иногородними подростками. На 24,3% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Сообщается, что за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилых помещений без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 1607 родителей. За допущение несовершеннолетних в развлекательные заведения после 22.00 без сопровождения законных представителей к административной ответственности по ст. 132 КоАП привлечены 42 должностных лица развлекательных заведений. За реализацию табачных изделий несовершеннолетним к административной ответственности по ст. 423 КоАП привлечены - 21, за реализацию алкогольных изделий, по ст. 200 КоАП - 31 индивидуальный предприниматель. За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей к 15 родителям применена крайняя мера в виде лишения родительских прав, 115 родителей привлечены к административной ответственности.

По профилактике наркомании среди несовершеннолетних проводится информационно-разъяснительная работа. Уничтожена 681 граффити-надпись, роздано 1550 многоразовых масок с логотипами «Есірткіге қарсымыз!», 700 буклетов «Нет наркотикам!».

Для охвата несовершеннолетних активными формами занятости ежегодно ведется организация летнего отдыха детей. В прошедшем году с учетом пандемии в учреждениях дополнительного образования и школах Алматы проводились творческие, спортивные и лидерские программы в онлайн-формате. Всего действовали 312 детских онлайн-лагерей и были охвачены около 145 тысяч (57,3%) учащихся. Также организованы специальные аккаунты «Онлайн-отдых», страницы в социальных сетях и мотивационные онлайн-встречи с ветеранами, спортсменами, знаменитостями и артистами. Итого разными мероприятиями охвачены более 198 тысяч учащихся в летний период.

Заместитель акима города обозначил проблемные вопросы в работе по защите жизни и прав несовершеннолетних и поручил усилить работу со стороны курирующих управлений. В особенности провести анализ случаев суицидов, обеспечить адресный подход к лицам, входящим в «группы риска» для выстраивания эффективной системы превентивной работы.

При комиссии будет создан штаб оперативного реагирования по вопросам защиты прав несовершеннолетних, в состав которого войдут руководители городских структур, заместители акимов районов, представители правоохранительных органов и НПО.





Районным отделам образования и руководству образовательных учреждений поручено пересмотреть подходы по организации воспитательной работы с учащимися, находящимися на онлайн-обучении.





За ослабление работы по вопросам защиты прав несовершеннолетних рассмотрена персональная ответственность первых руководителей организаций образования и ответственных сотрудников государственных структур.





К работе по профилактике и борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних, а также недопущению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будут активно привлечены неправительственные организации и усилена информационно-просветительская работа.