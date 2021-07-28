Вопросы профсоюзной защиты интересов сельхозработников обсудили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Что волнует сегодня аграриев страны и как профсоюз защищает их интересы? Эти вопросы обсуждались сегодня в ходе онлайн-посещения руководством Федерации профсоюзов РК крестьянского хозяйства «ТЭРРА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила модератор онлайн-встречи, руководитель профсоюзов Костанайской области Ирина Аронова, именно костанайцы открыли цикл встреч руководства Федерации с трудовыми коллективами.

«Сегодня, 28 июля 2021 года, в рамках акции мы посещаем первичную профсоюзную организацию крестьянского хозяйства «ТЭРРА» села Заречное Костанайского района, которая входит в состав Филиала общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников сельского хозяйства» по Костанайской области, - отметила И.Аронова. - Филиал отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства один из самых активных отраслевых профсоюзов в области. В текущем году в результате совместной работы ТОПа и филиала отраслевого профсоюза созданы три новые первичные профсоюзные организации и ведутся переговоры еще с несколькими предприятиями по созданию первичных организаций профсоюзов».

Крестьянское хозяйство «ТЭРРА», по словам И. Ароновой, занимается производством товарного и семенного картофеля, а также овощей (капуста, морковь, свекла, лук) на орошаемых землях Костанайского района. Предприятие имеет многолетние и прочные профсоюзные традиции.

Так же, как и во многих сельхозпредприятиях области, здесь есть вопросы по нехватке квалифицированных кадров. Эту проблему прокомментировала и депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

«Проблема с кадровым дефицитом в области есть. Сразу отмечу, что мы этот вопрос неоднократно обсуждали на разных площадках. У нас есть вопрос с кадровым голодом, с подготовкой кадров. В данном направлении работают госпрограммы, каких-то глобальных правовых изменений быть не может. Нужно приводить в действие то, что существует. В том числе программу переселения, программы переподготовки кадров», - считает депутат. - «Сейчас депутаты поднимают наболевший вопрос о реорганизации сельских колледжей малокомплектных. А ведь именно они и готовят будущие кадры для сельхозотрасли. Сейчас также обсуждаются подходы в установлении заработных плат в различных отраслях, обсуждаются отраслевые стандарты в системе оплаты труда. На сегодняшний день проекты этих стандартов в ряде отраслей уже имеются. Это будет хороший опорный документ, в том числе и для предприятий сельского хозяйства».

Другие проблемы работников сферы сельского хозяйства озвучил первый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев.

«Этот год объявлен годом первичных организаций. Мы провели более 300 таких онлайн-встреч с охватом более 25 тысяч членов профсоюзов. И на этих встречах звучат различные предложения, пожелания, которые поднимаются потом нашими депутатами. Зачастую поднимаются вопросы пенсионного возраста, повышения заработной платы. Сегодня также прозвучала мысль о создании производственных советов. Мы за то, чтобы создавать их, и совместно с депутатами будем отстаивать эту позицию», - отметил он.

Еще одна проблема, по словам М.Тиникеева, это решение трудовых конфликтов.

«Сегодня суды у нас завалены делами, и Трудовой кодекс не отражает всей полноты прав человека труда. Наверное, одной из нужных наших инициатив было создание центров примирения в каждом областном центре. И более 40 тысяч обращений в эти центры по всей стране говорит о том, что необходимо вносить изменения в трудовой кодекс. Звучит на встречах также мысль об усилении государственной инспекции труда. Мы выступили с инициативой переподчинить госинспекцию труда напрямую министерству, чтобы это не было при акиматах. Отраслевой профсоюз сельского хозяйства - мощная организация, но из-за того, что зарплата у сельчан низкая, конечно, менять надо политику, когда сельчане остаются вне поле зрения в плане повышения заработных плат» , - сказал депутат.

Отраслевой профессиональный союз работников сельского хозяйства по Костанайской области объединяет 54 первичных профсоюзных организации и представляет интересы 2560 членов профсоюзов. Проблемные вопросы у сельских работников есть, но часто остаются без внимания. Поэтому профсоюз и выступает инициатором таких встреч, чтобы поднимать, обсуждать и решать сообща эти проблемы.