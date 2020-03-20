Вопросы предотвращения распространения коронавируса обсудили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся предотвращения распространения коронавируса в двух сопредельных странах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

С удовлетворением отметив активные контакты правительств Казахстана и России, президенты выразили общее мнение относительно усиления координации действий исполнительных органов двух государств. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за предоставление 4 тысяч наборов тест-систем. Президент России заявил, что по мере увеличения производства российская сторона предоставит дополнительное количество наборов тест-систем в качестве гуманитарной помощи.

Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к российскому руководителю оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что Правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы.

Владимир Путин также отметил важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу с успешной реализацией конституционной реформы и выразил надежду на положительный итог общенационального голосования.