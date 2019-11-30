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Вопросы повышения религиозной грамотности обсудили на семинаре в Туркестане

30 Ноября 2019 16:18
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Вопросы повышения религиозной грамотности обсудили на семинаре в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области состоялся семинар - тренинг на тему «Духовная ценность - сила нации», организованный областным управлением общественного развития и региональным представительством ДУМК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций области.

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В мероприятии, участниками которого стали представители религии, обсуждены вопросы пропаганды статьи « Жеті рухани қазық», принятый на третьем Республиканском форуме имамов в столице страны. Основная цель мероприятия - повышение знаний имамов региона, недопущение религиозного экстремизма и терроризма, обмен опытом работы. В нем так же приняли участие главные имамы Туркестанской области и города Шымкент.

С докладами выступили заместитель председателя ДУМК, наиб муфти - Онгаров Ершат Агыбайулы, заместитель имама представительства по г.Шымкент, наиб имам, главный имам Енбекшинского района г.Шымкент Каракулов Еркебулан Ыбырайымулы, имам представительства Туркестанской области Актамберды Мусабек, имам представительства г.Шымкент ДУМК Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбайулы.


Участники отметили значимость данной встречи. «Религиозная грамотность всегда должна стоять на главном месте. Издревле казахи почитали традиции и обычаи, и наша драгоценная религия является духовным якорем», - сказал Ершат Онгарбайулы.

В ходе мероприятия, заместитель начальника Туркестанского областного управления общественного развития Абуов Кайрат Базарбекулы отметил, что в дальнейшем такие встречи будут проходить в регионе чаще. В завершении всем участникам были вручены специальные сертификаты.







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Ключевые слова: Туркестанская область, Религия, Акимат,
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