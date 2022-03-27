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Вопросы получения субсидий обсудил сенатор Бекенов с акмолинскими аграриями

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2022, 13:55
Вопросы получения субсидий обсудил сенатор Бекенов с акмолинскими аграриями

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов в рамках поездки в Акмолинскую область посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию, которая занимается сборкой и поставкой сельскохозяйственной, специализированной и коммунальной техники, передает МИА «Казинформ».

Сенатору рассказали, что на сегодняшний день предприятие занимает лидирующие позиции в области машиностроения в стране, а также постоянно ведет работу по расширению производства и номенклатуры выпускаемой техники.

Депутат подчеркнул важность завершения строительства двух дополнительных производственных блоков, которые будут задействованы под лицензионную сборку зерноуборочных комбайнов, шарнирно-сочлененных тракторов высокого тягового класса.

« Хорошо, что здесь будут осуществляться такие технологические процессы как сварка, покраска, раскрой приспособлений для уборки зерна и транспортных телег. Модуль будет оснащен самым передовым современным оборудованием. Это не может не радовать «, - сказал сенатор.

Кроме того, сенатор Нурлан Бекенов встретился с рабочими данного предприятия и обсудил имеющиеся проблемы в сельском хозяйстве. В ходе встречи были подняты проблемы получения субсидий, нехватки квалифицированных кадров. В свою очередь, сенатор заверил сотрудников, что поднятые ими вопросы будут обсуждены с руководством региона.

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Акмолинская область   Сенат   Сельское хозяйство  
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