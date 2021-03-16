Вопросы подготовки нового академического издания по истории Казахстана обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провел встречу с ведущими учеными-историками и учителями истории в Алматы, с которыми обсудил ход реализации задач, поставленных Главой государства в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook главы МОН.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить новое академическое издание по истории Казахстана, а также единые учебники по истории Казахстана.

В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся разработки концепции развития исторической науки Казахстана, типовой учебной программы по истории Казахстана, методики преподавания истории в школах, а также организационные и методологические вопросы подготовки нового академического издания по истории Казахстана и базового школьного учебника по истории Казахстана.

Коллегами высказано много интересных, полезных предложений и идей, которые в обязательном порядке будут учтены», - обозначил Асхат Аймагамбетов.

Эта работа является для министерства одной из приоритетных, подчеркнул он.

«Важно понимать, что в такой работе не может быть спешки, необходимо подойти к этому вопросу без формализма и кампанейщины, а также обеспечить максимальное вовлечение ведущих ученых из вузов и институтов.

Всех профессиональных историков приглашаю к участию в работе по вышеуказанным направлениям.

Все предложения прошу направлять на корпоративный e-mail Комитета науки МОН РК kn@edu.gov.kz», - призвал министр.

Напомним, Глава государства поручил разработать и внедрить единые школьные учебники по истории Казахстана также на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года.