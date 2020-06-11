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Вопросы по медуслугам можно задать через приложение Qoldau 24/7

11 Июня 2020 12:31
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Вопросы по медуслугам можно задать через приложение Qoldau 24/7

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году с момента запуска мобильного приложения Qoldau-24/7 по вопросам медпомощи от граждан было принято 598 обращений. В том числе 579 консультаций и 19 жалоб. Об этом сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам директора филиала, мобильное приложение Qoldau24/7 запущено для обращений граждан по вопросам обязательного социального медицинского страхования. В настоящее время приложение фонда является одним из активно действующих каналов обратной связи.

«Данный вид обратной связи особенно востребован сейчас, поскольку многим удобнее оставлять обращение электронным способом, чем звонить в контакт-центр 1406 и объяснять вопрос оператору. Обработка заявок производится по аналогичному принципу, все они вносятся в реестр с присвоением регистрационного номера. Заявителю в установленные сроки предоставляется ответ в его аккаунте в приложении. Фонду очень важно обеспечить население различными каналами связи, чтобы узнавать о проблемах из первых уст», – отмечает Тлеухан Абилдаев.

Желающие могут скачать приложение через App Store и Google play. Далее зарегистрировавшись в системе, люди могут оставлять обращения. Все вопросы граждан обрабатываются и попадают в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг, при необходимости обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленный срок. Также в приложении есть раздел «ЧаВо» (часто задаваемые вопросы) для удобства пользователей.

Напомним, с 2019 функционирует Единый контакт центр 1406, где осуществляются консультация по вопросам ОСМС, прием обращений граждан, регистрация жалоб и инцидентов.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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