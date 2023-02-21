Вопросы отмены строительства ряда ЖК в пользу соцобъектов обсудили в Генплане Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генплане под руководством акима Астаны Жениса Касымбека состоялось совещание по вопросам компактной застройки с участием инициативных групп ОО «Menin Elim Dala». Поднимались вопросы по отмене строительства жилых комплексов в пользу социальных объектов, снижению этажностей домов, по Талдыколю и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

В городе насчитывается порядка 18 основных проблемных объектов точечной застройки. По 13 объектам вопросы решаются исходя из пожеланий и просьб жителей, то есть на месте домов будут школы, медцентры, детсады, общественные пространства. По оставшимся 5 объектам идут судебные и переговорные процессы.

К примеру, на земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил), как ранее сообщалось, вместо МЖК будет построена школа. Также в районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас напротив ЖК «Хайвил» в целях сокращения дефицита ученических мест будет построена ещё одна общеобразовательная школа.

Рядом с домом по ул. Кумисбекова 9/2 вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построен сквер.

По обращениям жителей ЖК «Sport Towers» - в их районе построят две школы (между ЖК Alpamys и ЖК Alau и в южном направлении от ЛД Барыс-Арена).

По итогам встречи даны поручения, в том числе привести документы в соответствие с нормами, предоставить ответы ОО «Menin Elim Dala» и другие.

Фото: gov.kz