Вопросы ономастики обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау состоялся методический семинар с участием руководителей отделов культуры и развития языков и специалистов, ответственных за эту сферу в городах и районах, на котором были обсуждены вопросы переименования населенных пунктов с восстановлением исконных историко-географических наименований, выявленных в ходе исследований о национальной топонимии Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя управления внутренней политики Гульмира Каримова кратко остановилась на итогах проведенной работы в этой сфере за последние 3 года.

«В нашей области проводится ряд работ в области ономастики. В 2018-2020 годах переименовано около 1000 улиц и более 30 населенных пунктов, многим объектам присвоены имена известных личностей», - отметила Гульмира Каримова.

По словам спикера, управлением внутренней политики Акмолинской области в течение двух лет выделяются средства на проведение исследовательских работ. Благодаря научным изысканиям профессора факультета археологии и этнологии ЕНУ им. Л. Гумилева Жамбыла Артыкбаева и сотрудника Национального музея РК Ирины Бекзатқызы были найдены исторические названия более 120 населенных пунктов, что подтверждается архивными документами.

Руководитель отдела развития языков и ономастики Айгуль Талпакова обратила внимание участников на необходимости соблюдения требований в организации ономастической работы.

Главный специалист отдела развития языков и ономастики Асем Жумагулова остановилась на порядке оформления документов, касающихся переименования населенных пунктов и их составных частей.

«Вопрос переименования - очень серьезный, он требует деликатности и вдумчивости. Здесь следует действовать только в правовом поле, существуют специальные нормы, правила, посредством которых могут переименовываться исторические названия местностей», - заключила заместитель руководителя управления внутренней политики.