19 Июля 2022 18:30

Вопросы объединения «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» обсудили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ход исполнения поручений Президента касательно автодорожной отрасли обсудили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Очередная встреча в рамках проекта «Ашык сагат аланы» была проведена в Комитете автомобильных дорог МИИР.

В ходе встречи общественными деятелями С.Токкуловым и Б.Баймагамбетовым были подняты вопросы объединения «АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор», необходимости внедрения правил FIDIC, качества битума, требуемого для строительства автомагистралей.

Как сообщалось ранее, на расширенном заседании Правительства РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создать единую автодорожную компанию Казахстана, предложив объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор».

«Сегодня дорожная отрасль претерпевает издержки. Это и недостаток финансирования. С 2017 года практически идет большая эскалация, подорожали материалы. Удорожание идет по остаточному принципу. Из-за этого страдают наши подрядные организации. В связи с этим правила FIDIC необходимо внедрять. Если будут учтены все риски для своевременного и качественного выполнения работ подрядными компаниями, не будет таких больших издержек и простоя работ», - выразил мнение Баглан Баймагамбетов.

FIDIC - это Международная федерация инженеров-консультантов. FIDIC стандартизирует контракты, которые обычно используются в мировой строительной и инжиниринговой отрасли.

В совещании приняли участие председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин, заместитель председателя комитета Жамбыл Бактияр, генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Замир Сагинов, главный инженер АО «НК «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов, общественный деятель и почетный дорожник РК и СНГ Сериктес Токкулов, а также президент Ассоциации дорожников Казахстана Баглан Баймагамбетов и другие.