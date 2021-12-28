Вопросы мобильных переводов разъяснили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента государственных доходов Алматы Орынкуль Казиева в ходе брифинга региональной службы коммуникаций ответила на самые частые вопросы относительно мобильных переводов и платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В декабре в Казахстане приняли поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Орынкуль Казиева рассказала, какие изменения коснутся жителей страны и мегаполиса уже с 1 марта 2022 года.

Представитель ДГД Алматы подчеркнула, что в стране малый и средний бизнес в последние годы начал повсеместно использовать в предпринимательской деятельности мгновенные мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физлицами. Именно поэтому для законодательного урегулирования данного вопроса были определены понятия «мобильные платежи» и «мобильные переводы».

Как отметила спикер, фискализация мобильных платежей не предполагает появления нового налога для кого бы то ни было, а лишь направлена на исполнение бизнесом налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

«В целом поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить частные переводы физических лиц от мобильных платежей, которые осуществляются в предпринимательских целях. Они неоднократно обсуждались с бизнес-сообществом и банками», - сказала О. Казиева.

Она отметила, что целью данных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве и никоим образом не преследует целей перехода на наличный расчет. А все беспокойство относительно передачи данных в органы госдоходов также безосновательно.

Получение сведений от банков будет производиться только по платежам, поступающим на предпринимательские счета. Таким образом, личные переводы облагаться налогом не будут.

Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта 2022 года. Обмен данными по мобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года.

Орынкуль Казиева объяснила, как будет происходить обмен информацией о совершенных мобильных переводах между банками второго уровня и госорганами. Во-первых, по индивидуальным предпринимателям сведения по мобильным платежам будут передаваться банками второго уровня в органы госдоходов: ежемесячно, по тем, кто применяет налоговый режим E-salyk Business, а также при осуществлении деятельности в других налоговых режимах и дал согласие на передачу таких сведений; один раз в год по всем индивидуальным предпринимателям (аналогично передаче сведений по пост-терминалам, действующая норма).

Касательно физических лиц, не являющихся предпринимателями, обмен информацией между КГД и банками второго уровня будет осуществляться согласно критериям, которые планируются разработать совместно с Национальным банком РК, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. (например, получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев).

Проект нормативного правового акта по утверждению критериев будет размещен на портале «открытые НПА» для публичного обсуждения. Кроме того, категории лиц, по которым будет производиться обмен сведениями, будет осуществляться поэтапно, аналогично вхождению физических лиц во всеобщее декларирование

Ранее в обществе активно обсуждалась тема мобильных переводов и платежей. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК ответили на наиболее часто задаваемые вопросы населения.