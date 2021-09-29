РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:20, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вопросы климата и трансграничных рек обсудили экологи Казахстана и России

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в онлайн режиме состоялись панельные сессии на темы: «Трансграничные водные объекты» и «Изменение климата», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    В ходе панельных сессий обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России в сфере управления трансграничными реками, низкоуглеродного развития, а также адаптации к изменению климата.

    На панельной сессии «Трансграничные водные объекты» стороны обсудили вопросы реализации Единой дорожной карты по исследованию в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и др.). Договорились о совместной работе по комплексному и рациональному использованию водных ресурсов трансграничных рек, уменьшению загрязнения вод, а также сохранению водных экосистем.

    Стороны также обсудили вопросы совершенствования механизма оперативного оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на трансграничных водных объектах.

    На панельной сессии «Изменение климата» были обсуждены вопросы смягчения последствий изменения климата, включая меры по ограничению выбросов парниковых газов, а также адаптации к изменениям климата с минимизацией неблагоприятных последствий.

    В работе панельных сессий приняли участие более 100 ведущих специалистов двух стран в области охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов, а также изменения климата.

    По итогам панельных сессий выработаны рекомендации, также стороны договорились о поддержании регулярных контактов, контроле за выполнением договоренностей и поддержке взаимовыгодных проектов и инициатив.


    Теги:
    Сотрудничество Астана Экология Минэкологии Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!