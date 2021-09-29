Вопросы климата и трансграничных рек обсудили экологи Казахстана и России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в онлайн режиме состоялись панельные сессии на темы: «Трансграничные водные объекты» и «Изменение климата», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В ходе панельных сессий обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России в сфере управления трансграничными реками, низкоуглеродного развития, а также адаптации к изменению климата.

На панельной сессии «Трансграничные водные объекты» стороны обсудили вопросы реализации Единой дорожной карты по исследованию в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и др.). Договорились о совместной работе по комплексному и рациональному использованию водных ресурсов трансграничных рек, уменьшению загрязнения вод, а также сохранению водных экосистем.

Стороны также обсудили вопросы совершенствования механизма оперативного оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на трансграничных водных объектах.

На панельной сессии «Изменение климата» были обсуждены вопросы смягчения последствий изменения климата, включая меры по ограничению выбросов парниковых газов, а также адаптации к изменениям климата с минимизацией неблагоприятных последствий.

В работе панельных сессий приняли участие более 100 ведущих специалистов двух стран в области охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов, а также изменения климата.

По итогам панельных сессий выработаны рекомендации, также стороны договорились о поддержании регулярных контактов, контроле за выполнением договоренностей и поддержке взаимовыгодных проектов и инициатив.