+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -13 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопросы казахстанско-греческого сотрудничества в сфере сельского хозяйства обсудили в Афинах

4 Ноября 2021 14:22
Поделиться:
Вопросы казахстанско-греческого сотрудничества в сфере сельского хозяйства обсудили в Афинах

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с Министром сельскохозяйственного развития и продовольствия Греции Спилиосом Ливаносом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Информационные системы способствуют коррупции в сфере АПК – Марат Ахметжанов
Коррупция: несуществующий скот субсидировали в сфере АПК в Казахстане Как изменился механизм работы Антикора, рассказал Марат Ахметжанов Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию Антикоррупционной службы в сфере сельского хозяйства

На встрече обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, активизации инвестиционных и торговых связей, налаживанию обмена передовым опытом в аграрной сфере.

Отдельное внимание уделено перспективам продвижения казахстанской продукции на греческие рынки, определению товарных позиций, а также обсуждению возможностей модернизации агропромышленного комплекса Казахстана.

Министр высказал заинтересованность в расширении греческого экспорта в Казахстан путём возможного включения в список экспортной продукции популярных греческих марок оливкового масла, сыра фета, рыбы и морепродуктов, фруктов и овощей. Наряду с этим, он ознакомил посла с Национальной программой развития сельского хозяйства и ключевыми приоритетами Греции в вопросах продовольственного обеспечения и питания.

Кроме того, собеседник поддержал мнение посла о необходимости изучения возможностей по подписанию соглашения между Казахстаном и Грецией о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, направленного на развитие взаимовыгодных отношений в отрасли.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Греция   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Новости по теме
Информационные системы способствуют коррупции в сфере АПК – Марат Ахметжанов
Коррупция: несуществующий скот субсидировали в сфере АПК в Казахстане
Как изменился механизм работы Антикора, рассказал Марат Ахметжанов
Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию Антикоррупционной службы в сфере сельского хозяйства
Популярное
1 Отсидевший в тюрьме невиновный мужчина вышел на свободу в ВКО
2 Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
3 Мужчина продал взятое напрокат авто в Нур-Султане
4 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
5 Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области
6 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
Читайте также
Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию Антикоррупционной службы в сфере сельского хозяйства
За сбежавший табун лошадей наказали владельца в СКО
Отсидевший в тюрьме невиновный мужчина вышел на свободу в ВКО
Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
Мужчина продал взятое напрокат авто в Нур-Султане
3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив