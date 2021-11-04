Вопросы казахстанско-греческого сотрудничества в сфере сельского хозяйства обсудили в Афинах

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с Министром сельскохозяйственного развития и продовольствия Греции Спилиосом Ливаносом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На встрече обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, активизации инвестиционных и торговых связей, налаживанию обмена передовым опытом в аграрной сфере.

Отдельное внимание уделено перспективам продвижения казахстанской продукции на греческие рынки, определению товарных позиций, а также обсуждению возможностей модернизации агропромышленного комплекса Казахстана.

Министр высказал заинтересованность в расширении греческого экспорта в Казахстан путём возможного включения в список экспортной продукции популярных греческих марок оливкового масла, сыра фета, рыбы и морепродуктов, фруктов и овощей. Наряду с этим, он ознакомил посла с Национальной программой развития сельского хозяйства и ключевыми приоритетами Греции в вопросах продовольственного обеспечения и питания.

Кроме того, собеседник поддержал мнение посла о необходимости изучения возможностей по подписанию соглашения между Казахстаном и Грецией о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, направленного на развитие взаимовыгодных отношений в отрасли.