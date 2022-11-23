Вопросы качественной и доступной социальной защиты граждан обсудили в Сенате

23 Ноября 2022, 20:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке провели расширенное заседание на тему «Вопросы развития системы социального обеспечения на основе Социального кодекса Республики Казахстан». В ходе мероприятия участники обсудили вопросы поддержки материнства и детства, помощи малообеспеченным семьям, социальной защиты лиц с инвалидностью и совершенствования пенсионного обеспечения, передает МИА «Казинформ».

Сенатор Ляззат Калтаева отметила, что проект Социального кодекса разработан в целях аккумулирования всех действующих норм законодательства в социальной сфере в одном документе и для упрощения их понимания населением.

«Кодификация действующих Законов упростит и качественно улучшит процесс их восприятия. В сфере социального обеспечения действует 1 Кодекс и 16 Законов. Столь значительное количество законодательных актов создает определенные сложности в понимании гражданами объёма своих социальных прав. С принятием Социального кодекса при наступлении какой-либо жизненной ситуации, гражданину будет значительно легче сориентироваться в тех правах, которыми он обладает», - сказала Ляззат Калтаева.

Вместе с тем, депутат отметила, что с принятием Социального кодекса ожидается внесение изменений в более чем 80 Законов, в том числе 2 конституционных, на утрату будет поставлено 10 Законов. Кодекс должен устанавливать основы правового регулирования социальных отношений между государством и гражданином. Также в нём должны быть прописаны отдельные виды социальных рисков, где будут определены меры реагирования на них, категории получателей социальной помощи, размеры выплат и т.д.

В работе расширенного заседания Комитета участие приняли депутаты Сената, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова, представители министерств просвещения, национальной экономики, здравоохранения, финансов, а также цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности. Свои мнения по этим вопросам высказали и представители маслихатов регионов, руководители представительства ЮНИСЕФ и отечественных НПО, специализирующихся на вопросах социальной защиты населения, а также члены Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.

Фото: senate.parlam.kz