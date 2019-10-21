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Вопросы инновационного и предпринимательского развития обсудили в Туркестане

21 Октября 2019 23:45
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Вопросы инновационного и предпринимательского развития обсудили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Туркестанской области состоялось выездное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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На заседании были обсуждены вопросы разработки и реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, а также развития современных технологий в сфере ядерной промышленности в рамках индустриализации и внедрения новых технологий. Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК Серик Джаксыбеков призвал участников встречи к свободной дискуссии.


Наряду с этим, аким области Умирзак Шукеев ознакомил присутствующих с работой, проводимой в сфере предпринимательства в регионе.

«Необходимо рассмотреть вопросы, препятствующие развитию бизнеса. Мы консультируем представителей бизнеса. У нас проживает около 2 млн человек. Из них 140 800 вовлечены в малый и средний бизнес. Рост хороший. Кроме того, растут объемы продукции. С представителями бизнеса мы часто встречаемся. «Экономика простых вещей», созданная по инициативе Главы государства, в области реализуется на должном уровне. В этом направлении собрано и сформировано 220 проектов. В целом, наша область лидирует по реализации программы «Экономика простых вещей», - сказал У. Шукеев.

Участники встречи также рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся роста инвестиций и инноваций, в том числе обсудили проблемы в сфере предпринимательства и сельского хозяйства в регионе. В ходе заседания депутаты областного маслихата и предприниматели затронули вопросы увеличения экспорта, содействия развитию бизнеса, пастбищных земель, субсидирования, льготного кредитования, хлопководства и снижения тарифов.




Подводя итоги заседания, глава комитета особо отметил преображение архитектурного облика города Туркестана за столь короткий срок. Кроме того, он дал высокую оценку результатам системной и плодотворной работы, проведенной за 3 месяца в городе Арыси.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Туркестанская область, Сенат, Экономика, Реализация Послания,
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