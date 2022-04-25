Вопросы экономического развития РК обсудили с международными экспертами в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ –Министр национальной экономики РК, управляющий Всемирного банка от Казахстана Алибек Куантыров успешно провел ряд встреч и переговоров с международными финансовыми институтами, официальными структурами США и американским бизнес-сообществом в рамках мероприятий ежегодной весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече с вице-президентом направления «Справедливый рост, финансы и институты» Всемирного банка Индермит Гиллом глава МНЭ отметил плодотворное 30-летнее стратегическое сотрудничество, а также озвучил повестку будущих совместных проектов, направленных на устойчивое экономическое развитие Казахстана.

Кроме этого, министр нацэкономики обсудил с вице-президентом – главным экономистом Группы ВБ Кармен Райнхарт перспективы и тренды глобального и регионального экономического развития. В частности, были обсуждены риски, связанные с увеличением глобального долга, ускорением инфляции, а также фискальные импульсы и продовольственный кризис.

С заместителем министра торговли США Марисой Лаго казахстанской делегацией были озвучены вопросы повышения потенциала взаимной торговли, в частности, возможности роста экспорта из Казахстана в США более 75 наименований товаров металлургической, химической, инженерной и пищевой промышленности.

Ряд встреч также включал в себя заседание Швейцарской подгруппы Всемирного банка и Международного валютного фонда с участием представителей стран Центральной Азии, а также Азербайджана, Швейцарии, Польши и Сербии. В ходе своего выступления министр нацэкономики рассказал о текущей экономической ситуации в Казахстане и социально-экономических реформах.

В рамках рабочей поездки делегация из Казахстана приняла участие в круглом столе с бизнес-сообществом по экономическим реформам при Торговой палате США. Мероприятие было направлено на информирование о мерах новой экономической политики и приоритетах макроэкономического курса Казахстана с фокусом на формирование новой инвестиционной политики для широкого круга участников, бизнес-сообщества и представителей торгово-инвестиционных структур США. В ходе встречи министр нацэкономики отметил, что США входят в тройку крупнейших инвесторов Казахстана.

« С 1991 года вложено более $60 млрд американских инвестиций. В нашей стране работают более 500 компаний с участием американского капитала, в том числе в нефтегазовой, химической, строительной, горно-металлургической, машиностроительной и других отраслях. В 2021 году товарооборот вырос почти на 29% до $2,2 млрд. «, - сказал Алибек Куантыров.

Далее в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча А. Куантырова с помощником Торгового представителя США (USTR) Крисом Уилсоном, где они обменялись мнениями о текущих социально-экономических реформах, а также обсудили сохранение за Казахстаном статуса бенефициара программы Генеральной системы преференции.

Кроме того, глава МНЭ провел встречи с руководством трех международных рейтинговых агентств: Moody’s, Standard&Poor’s и Fitch Ratings. Министр обсудил с ними перспективы и вызовы экономического развития региона и страны в условиях санкционного противостояния.

Напомним, что в феврале, апреле т.г. Fitch Ratings и Standard&Poor’s оценили эффективность мер Правительства РК в ответ на внутренние и внешние вызовы, подтвердив кредитный рейтинг суверенного Казахстана на уровне инвестиционной надежности со «стабильным» прогнозом.