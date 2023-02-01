Вопросы доступа к госзакупкам стран ЕАЭС обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось выездное заседание консультативного комитета по государственным закупкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии, приуроченное к заседанию Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия представители стран-участниц обсудили равноправный доступ к госзакупкам производителей и поставщиков из стран «пятерки», взаимное признание банковских гарантий для госзакупок, развитие права ЕАЭС в целях полноценной цифровизации закупочного процесса, совершенствование принципов функционирования национального режима в закупках.

«Взаимное проникновение товаров на рынок госзакупок – это важный элемент, поскольку все государства через свои государственные бюджеты через государственные закупки стараются поддерживать экономику, своих предпринимателей. Но главный принцип союза, когда все становятся равными, здесь возникают нюансы и свои вопросы. В этом направлении существует много проблем, препятствий и барьеров, и их мы решаем на площадке Евразийской экономической комиссии. Ключевыми вопросами и приоритетами сегодняшней работы являются цифровизация в сфере госзакупок, решение вопросов по совершенствованию права союза в части взаимного признания банковских гарантий, электронных цифровых подписей. Мы с коллегами по ряду вопросов нашли компромиссные решения, договорились, что будем двигаться постепенно», - отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.

Спикер, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что участие казахстанских предпринимателей в госзакупках стран-партнеров достаточно низкое.

«Я всегда говорю о другом показателе – взаимной торговле стран внутри союза. Если взять общий объем торговли, то он достаточно низкий – 8 %. Наша задача как раз увеличить в разы этот показатель. Если приводить примеры других интеграций, то понятно, что Европейский союз – это другой уровень, там 60 %, страны африканского союза – там около 18-20 %. Эти показатели нам надо достигать», - отметил он.

По его словам, причинами низких показателей служат существующие барьеры: квалификационные требования, банковские гарантии и так далее.

В апреле 2021 года Комиссией введен в эксплуатацию информационный ресурс – Евразийский реестр промышленных товаров государств-членов ЕАЭС, выписка из которого подтверждает страну происхождения, включенного в него товара при участии в государственных закупках. В реестр включена информация о 8882 промышленных товарах 85 производителей из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. При этом, в Евразийский реестр включена информация о 191 промышленном товаре из Республики Казахстан (арматура для нефтегазовой отрасли, офисная мебель, аккумуляторы и навесные бирки для КРС).

В прошлом году по инициативе Казахстана, для обеспечения беспрепятственного участия поставщиков в госзакупках стран ЕАЭС перечень товаров, в отношении которых применяется сертификат СТ-1 расширен на 81 позицию, составив 102 товара. Это тоже способствует наращиванию казахстанского экспорта в ЕАЭС через участие в госзакупках других стран.

Согласно данным ЕЭК, общий объем рынка госзакупок ЕАЭС за девять месяцев прошлого года составил 152,8 млрд долларов. Рост объема товарооборота Республики Казахстан с государствами-членами ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года – 7 %. Причем несырьевой экспорт вырос в прошлом году на 60,3 % и составил 6,7 млрд долларов.

На рынок стран ЕАЭС Казахстан поставляет: сталепрокат, продукцию машиностроения, поликарбонаты, трубы и другие изделия из пластмасс, электрические аккумуляторы, продукцию легкой и пищевой промышленности (заменители осетровой икры, напитки, муку, замороженное и охлажденное мясо и рыбу, молочную продукцию, безалкогольное пиво, овощи и фрукты), строительные товары.