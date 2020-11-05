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Вопросы доставки сельхозпродукции потребителям поднял мажилисмен

5 Ноября 2020 10:35
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Вопросы доставки сельхозпродукции потребителям поднял мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса считают необходимым более глубоко проанализировать проблемы рынка хранения, переработки и логистики сельхозпродукции, чтобы внедрять действительно эффективные проекты для поддержки отечественных сельхозпроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

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Депутат Мажилиса, член парламентской фракции партии «Nur Otan» Мурат Темиржанов в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны усомнился в эффективности создания оптово-распределительных центров (ОРЦ), которые по задумке Министерства торговли и интеграции должны стать ядром Национальной товаропроводящей системы (НТС).

По мнению мажилисмена, их создание «ляжет тяжелым бременем расходов на бюджет в будущем».

«Расходы по созданию 24-х ОРЦ ориентировочно составят 237 млрд тенге, т.е. один ОРЦ обойдется примерно в 10 млрд тенге. При этом предусмотрен механизм его реализации через государственно-частное партнёрство, что в свою очередь скажется на удорожании проекта и в любом случае станет «отложенным» обязательством государства», - считает депутат.

При этом мажилисмен отмечает, что, по сути, классические ОРЦ для продовольственных товаров – это стандартный бизнес, а государство в лице Министерства торговли пытается стать его участником.

В своем депутатском запросе Мурат Темиржанов напоминает о том, что подобные складские помещения (стабфонды) имеются в каждой области на базе социально-предпринимательских корпораций. При этом они сегодня не загружены до плановых мощностей и имеют сезонный характер работы.

Кроме того, мажилисмен считает, что содержание персонала, а также регулярные расходы по всем коммунальным и другим платежам непременно скажутся на себестоимости товара.

По словам Мурата Темиржанова, стоимость любых услуг должна формироваться, исходя из спроса и предложения на рынке, а также из обязательной возвратности вложенных инвестиций. Если же государство хочет помочь сельхозпроизводителям со снижением стоимости хранения и использования торговых площадей, то оно должно субсидировать расходы производителей напрямую и не должно вмешиваться в рыночное ценообразование таким образом.

«Исходя из этого, можно понять, что ОРЦ не смогут существовать без постоянной и большой поддержки государства. А без государственной помощи все эти ОРЦ очень быстро превратятся в неприглядные памятники неэффективных государственных инвестиций», - считает мажилисмен.

Обращаясь к главе Правительства, Мурат Темиржанов считает необходимым провести более детальный и глубокий анализ причин и текущих проблем на рынке хранения, переработки и логистики сельхозпродукции, пересмотреть концепцию и стоимость данного проекта, а также принять меры по ограничению в будущем вмешательства государства в конкурентную среду.

Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса Мурат Темиржанов предложил пересмотреть стоимость оптово-распределительных центров, которые планируется построить в республике.



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#Мажилис   #Сельское хозяйство  
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