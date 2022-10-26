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Вопросы дефицита бюджета и внешних долгов Казахстана прокомментировал министр финансов

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Октября 2022, 11:31
Вопросы дефицита бюджета и внешних долгов Казахстана прокомментировал министр финансов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал вопросы дефицита бюджета и внешних долгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом дефицит бюджета не увеличивается. Напротив, мы ежегодно снижаем этот показатель из расчета на ВВП. Если в этом году было 3,3%, то в следующем году снизим до 2,7%. В последующие годы цифра снизится до 2,5%. То есть, наша экономика растет. Учитывая то, что финансируемых сфер много, бывает дефицит бюджета. Чтобы не было дефицита бюджета, необходимо закрыть необходимую сумму из Нацфонда. Однако мы допускаем дефицит бюджета, сохраняя поступления в Нацфонд и увеличивая его сумму», - прокомментировал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

По его словам, по сравнению с мировым масштабом, дефицит бюджета в Казахстане не составляет существенной суммы.

«По сравнению с мировым масштабом, у нас дефицит бюджета не так велик (3,3% по отношению к ВВП). Вдобавок к этому, наш внешний долг не превышает 24% (в расчете на ВВП). Долги стран Европы, США превышают 100%», - добавил Ерулан Жамаубаев.


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