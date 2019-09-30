Вопросы цифровизации земельных отношений и оптимизации госуслуг рассмотрели в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

На заседании рассмотрен ход реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ускорению цифровизации экономики страны.

О принимаемых мерах по внедрению цифровизации в сферу земельных отношений, а также автоматизации и оптимизации государственных услуг доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Госпрограммой «Цифровой Казахстан» предусмотрено создание и внедрение к 2021 году информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, а также национальной инфраструктуры пространственных данных. Это позволит сформировать «Цифровую карту Казахстана», упростить порядок получения населением услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, автоматизировать контроль и мониторинг использования земельных участков.

В Послании народу Казахстана Первого Президента – Елбасы от 5 октября 2018 года было поручено к концу 2019 года обеспечить перевод в электронный формат 80%, а к концу 2020 года – 90% государственных услуг. После внесения в сентябре т.г. поправок Реестр государственных слуг охватывает 723 услуги, из которых в электронной форме будут доступны 579 (80,08%).

Подводя итоги заседания Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил важность цифровой повестки и поручил активизировать работу по внедрению цифровых решений в отрасли экономики.