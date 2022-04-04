Вопросы безопасности пищевой продукции обсудили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На площадке костанайской Палаты предпринимателей состоялось совещание по вопросам объективности санитарно-эпидемиологической экспертизы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях профилактики инфекционных заболеваний, связанных с пищевым фактором, а также предупреждения практики обмана потребителя, службой осуществляется мониторинг безопасности продукции в форме закупа на объектах торговли и в дальнейшем санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, - рассказала руководитель отдела контроля требований технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Наталья Ахметова. - За 2021 год территориальными управлениями на 380 объектах был закуплен 1471 образец пищевой продукции. По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы 88 образцов или 4, 1 % не соответствовали требованиям нормативных документов».

Основная доля, как оказалось, приходится на нарушения требований маркировки. Отсутствуют наименование и местонахождение изготовителя, информация на государственном языке, единый знак обращения продукции, дата изготовления.

На втором месте – нарушения по микробиологическим показателям. Это наличие бактерий кишечной палочки, стафилококка, превышение доли антибиотиков тетрациклиновой группы. По факту производителями используется замена молочных жиров растительными.

Все товары с нарушениями тут же вносятся в реестр несоответствующей продукции, из-за чего предприниматель несет репутационные и финансовые убытки. Однако директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев считает, что механизм несовершенен и требует доработки.

«Первое - у бизнеса вызывает сомнения достоверность результатов анализов. Сам производитель не участвует в их проведении, так как анализы делают в другой области. Были ли соблюдены соответствующие регламенты при проведении анализов, действительно ли продукция не соответствует нормам и правилам, неизвестно. Как мы знаем, производители также осуществляют контроль на своих предприятиях, и плохую продукцию они не будут поставлять на рынок в ущерб собственной репутации. Второе - если выявлена несоответствующая продукция, нам кажется необходимо установить, на какой стадии она такой стала. Помимо производства, это может быть неправильная транспортировка, неправильное хранение продукции в торговых точках. Я думаю с этим надо детально разбираться, при необходимости мы готовы вынести на центральный уровень соответствующие предложения», - сказал директор Палаты.

Эту инициативу поддержали и представители ТОО «Милх», а также ТОО «Жас Канат-2006», которые отметили, что результаты экспертиз сильно разнятся в зависимости от лаборатории, в какой их делают. Например, предприниматели уже знают, что если пробы исследуют в лаборатории Актюбинской области, то скорее всего там обнаружат нарушения. Большую роль здесь играет человеческий фактор, а также размытый техрегламент.

«Мы не можем быть уверены, что в лабораторию попадает проба именно нашей продукции. Например, мы столкнулись с тем, что наш товар подделывают. Один предприниматель фасует российскую продукцию в нашу упаковку. Также на базаре продают якобы нашу продукцию на развес, но по спилу и размерам я вижу, что к нам она не имеет никакого отношения», - сказал представитель ТОО «Жас Канат-2006».

Директор Палаты предпринимателей Данияр Кузембаев ответил, что в ближайшее время этим вопросом займется мобильная группа по защите прав предпринимателей, в которую входят сотрудники прокуратуры и РПП.

По итогам совещания Палата предпринимателей подписала меморандум о взаимном сотрудничестве с департаментом санэпидконтроля, в рамках которого будут рассматриваться обращения и предложения бизнеса, а также будет проводиться разъяснительная работа среди предпринимателей.