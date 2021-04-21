Вопросом безопасности газораспределительных систем обеспокоены депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Александр Милютин призвал серьезно отнестись к проектам строительства газораспределительных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нас беспокоит качество проектов строительства газораспределительных систем жилых зон столицы и ряда городов и населенных пунктов Северного и Центрального Казахстана, которое сейчас в свете подведения природного газа с западных регионов страны по магистральному газопроводу «Сарыарка» стало особенно актуальным. От того, как будут запроектированы газораспределительные системы, будут зависеть технические условия, выдаваемые физическим лицам, а также их расходы на подключение к системе газоснабжения. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы расходы нашего населения были, по возможности, минимальными. Поэтому мы и предлагали учесть установку «умных счетчиков» в составе проекта распределительных сетей», - сказал Александр Милютин на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, самым важным является вопрос безопасности граждан.

«На наш взгляд, обращение группы проектных компаний в Комитет по делам строительства Вашего министерства заслуживает самого пристального внимания и скорейшего принятия предлагаемых решений. Речь идет не просто о противоречивости отдельных строительных норм и правил, а о том, что они могут привести к системному принятию неправильных проектных решений по газораспределительным системам целого ряда городов и населенных пунктов Северного и Центрального Казахстана, в результате чего под угрозой может оказаться жизнь и здоровье людей, а в конечном итоге - национальная безопасность страны», - отметил депутат.

Он заявил, что существующие строительные нормы и правила противоречивы, содержат неопределенные термины, что вкупе с политикой РГП «Госэкспертиза», основанной на собственной субъективной трактовке, лишает проектировщиков гибкости в выборе схемы газоснабжения и вынуждает их проектировать системы газоснабжения, особенно для одноквартирных жилых домов, по схеме с установкой регулятора давления и прибора учета газа вне дома на открытой местности.

«Да, такие схемы надежно работают в южных регионах страны. Но они не приемлемы для северных регионов, поскольку регуляторы давления и приборы учета не рассчитаны на температуры ниже -25 градусов. Опыт России и отдельных «холодных» регионов нашей страны показывает приоритетность для северных регионов таких схем газоснабжения, которые предусматривают размещение регуляторов давления и приборов учета в теплых условиях. Однако, как следует из обращении, проектные организации в силу указанных выше причин не могут применить этот положительный опыт, что, не говоря уж о дискомфорте, связанном с возможными перебоями подачи топлива к газовым плитам, в отдельных случаях может привести к тому, что граждане, проживающие в частных домах с газовыми котлами, попросту останутся зимой без отопления»,- заключил А. Милютин.



