Вопросы водоснабжения Туркестанской области обсудили Казахстан, Таджикистан и Узбекистан

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы обеспечения стабильной подачи воды для нужд аграриев Туркестанской области, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов принял участие в заседании водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, посвящённом согласованию режима работы водохранилища «Бахри-Точик» на период июнь–август 2026 года.

В переговорах также участвовали министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Стороны представили предложения по режиму работы водохранилища на предстоящий вегетационный период. В его рамках планируется подача воды по межгосударственному каналу «Достык» для нужд аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области.

По итогам встречи участники обменялись мнениями и договорились продолжить консультации по отдельным параметрам проекта совместного протокола.

Министр Нуржан Нуржигитов отметил, что совместная работа стран способствует справедливому распределению трансграничных водных ресурсов и укреплению стабильности в бассейне реки Сырдарья.

