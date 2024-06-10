Вопросы выделения земель под строительство некоторых школ в рамках Нацпроекта не решены - ВАП

Вопрос реализации национального проекта «Комфортная школа» был охвачен в рамках экспертно-аналитического мероприятия. Об этом сообщили в Высшей аудиторской палате РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вопрос по реализации национального проекта «Комфортная школа» был охвачен в рамках экспертно-аналитического мероприятия. По итогам которого, следует отметить о фактах строительства школ без утвержденных проектно-сметных документаций, не решены вопросы по отводу выделения земельных участков под строительство отдельных школ. В целом, выявленные недостатки при реализации данного проекта привели к освоению всего 38% от общей суммы финансирования, - отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента агентства.

Ранее глава Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов заявил, что по национальному проекту «Комфортная школа» финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%.