РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:09, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    По нацпроекту «Комфортная школа» за 2023 год освоено всего 38% - Алихан Смаилов

    парты
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Мы взяли курс на обеспечение большей гласности в своей работе. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Результаты аудита стали детальней освещаться в информационном пространстве. К проверкам все чаще привлекается экспертное сообщество. Это должно снять вопросы к объективности итогов аудиторских мероприятий и повысить доверие к системе государственного аудита в целом, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    Глава ВАП сообщил, что 2023 год сопровождался серьезными изменениями в стратегическом планировании. Количество нацпроектов было сокращено до 3.

    - Очевидно, что это было сделано для расстановки акцентов на более приоритетных направлениях развития, не терпящих промедлений. И в целях их финансового обеспечения в полном объеме, достаточного для реализации поставленных целей. Сейчас недостижение запланированных показателей – это исключительно персональная зона ответственности конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится, - подчеркнул Алихан Смаилов. 

    В итоге, по его словам, проблемы со своевременным исполнением сохранились. К примеру, по национальному проекту «Комфортная школа» финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%.

    - Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств, - заявил Алихан Смаилов.

    37 ПСД по единому стандарту не были своевременно разработаны. По состоянию на апрель текущего года из 207 заключенных договоров на проектирование и строительство «под ключ» положительное заключение вневедомственной экспертизы получено только по 26 проектам. Фактически без ПСД возведены первые этажи и выполнено строительство фундамента на половине объектов, принятых к реализации.

    Теги:
    Правительство Высшая аудиторская палата РК Нацпроекты Аудит Комфортная школа школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!