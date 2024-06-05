По нацпроекту «Комфортная школа» за 2023 год освоено всего 38% - Алихан Смаилов

Мы взяли курс на обеспечение большей гласности в своей работе. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Результаты аудита стали детальней освещаться в информационном пространстве. К проверкам все чаще привлекается экспертное сообщество. Это должно снять вопросы к объективности итогов аудиторских мероприятий и повысить доверие к системе государственного аудита в целом, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Глава ВАП сообщил, что 2023 год сопровождался серьезными изменениями в стратегическом планировании. Количество нацпроектов было сокращено до 3.

- Очевидно, что это было сделано для расстановки акцентов на более приоритетных направлениях развития, не терпящих промедлений. И в целях их финансового обеспечения в полном объеме, достаточного для реализации поставленных целей. Сейчас недостижение запланированных показателей – это исключительно персональная зона ответственности конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится, - подчеркнул Алихан Смаилов.

В итоге, по его словам, проблемы со своевременным исполнением сохранились. К примеру, по национальному проекту «Комфортная школа» финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%.

- Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств, - заявил Алихан Смаилов.

37 ПСД по единому стандарту не были своевременно разработаны. По состоянию на апрель текущего года из 207 заключенных договоров на проектирование и строительство «под ключ» положительное заключение вневедомственной экспертизы получено только по 26 проектам. Фактически без ПСД возведены первые этажи и выполнено строительство фундамента на половине объектов, принятых к реализации.