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Вопрос языка, национальный вопрос не стоят принципиально - Юрий Ли

21 Августа 2021 16:33
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Вопрос языка, национальный вопрос не стоят принципиально - Юрий Ли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столичном Доме дружбы состоялся круглый стол на тему: «30 лет независимости – 30 лет единства, мира и согласия», приуроченный ко Дню Конституции Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Научно-экспертного Совета АНК, РМД «Жаңғыру жолы», представители научной интеллигенции, этнокультурных объединений АНК.

В ходе круглого стола были затронуты вопросы обеспечения конституционных прав и свобод гражданина, принципов равенства, единства, верховенства закона, закрепленные нормами основного закона - Конституцией.

Участники мероприятия особо подчеркнули, что в Казахстане, на фоне событий за рубежом, очень важно сохранять мир и согласие, беречь и укреплять накопленный капитал мира и согласия.

Казахстан дает возможность, независимо от национальной принадлежности, двигаться и в бизнесе, и на государственной службе, когда практически все этносы представлены на разных уровнях государственной власти и принимают участие в решении различных государственных задач, а, наряду с государственным языком, везде применяется русский язык. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента Юрий Ли.

«Это факт, который мы видим» - подчеркнул он.

Он подробно рассказал, что Конституцией страны предусмотрены все условия для развития языков, культур и традиций казахстанских этносов, а также запрещена любая дискриминация по мотивам языка, пола, расы и других признаков.

В частности, образовательные стандарты позволяют всем этносам удовлетворять свои культурно-языковые потребности.

«Вопрос языка, национальный вопрос не стоят принципиально», - заключил Ю. Ли.


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#Соотечественники   #АНК   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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