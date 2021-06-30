Вопрос возможного строительства АЭС в Казахстане прокомментировал Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос возможного строительства атомной электростанции в Казахстане прокомментировал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Госорганы прорабатывают вопрос во исполнение поручения Главы государства по изучению влияния возможного строительства атомной электростанции. Еще решение не принято. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что не надо форсировать и не надо отставать, поэтому мы должны всесторонне рассмотреть возможные риски, пользу и опасения с учетом общественного мнения и тогда будет приниматься решение. На сегодняшний день никакого решения нет», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее глава Минэнерго сообщил о планах по добыче нефти на текущий год. Нурлан Ногаев проинформировал, что в республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год - 85,3 млн тонн. Переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн (план на 2021 год - 17 млн тонн). Производство нефтепродуктов в прошлом году - 11,5 млн тонн. В 2021 году в Казахстане планируется выпустить 12,4 млн тонн.