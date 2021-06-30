Вопрос возможного строительства АЭС в Казахстане прокомментировал Нурлан Ногаев
«Госорганы прорабатывают вопрос во исполнение поручения Главы государства по изучению влияния возможного строительства атомной электростанции. Еще решение не принято. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что не надо форсировать и не надо отставать, поэтому мы должны всесторонне рассмотреть возможные риски, пользу и опасения с учетом общественного мнения и тогда будет приниматься решение. На сегодняшний день никакого решения нет», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Ранее глава Минэнерго сообщил о планах по добыче нефти на текущий год. Нурлан Ногаев проинформировал, что в республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год - 85,3 млн тонн. Переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн (план на 2021 год - 17 млн тонн). Производство нефтепродуктов в прошлом году - 11,5 млн тонн. В 2021 году в Казахстане планируется выпустить 12,4 млн тонн.