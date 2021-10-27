Вопрос возможного строительства АЭС изучают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос возможного строительства АЭС изучается в Казахстане. Об этом заявил вице-министр энергетики Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в Послании поручил проработать в течение года этот вопрос. Сегодня мы активно над этим работаем. Наша работа включает определение локации на территории страны, с учетом необходимых критериев, которые нужны для реализации подобного рода проектов. Мы также ведем консультации с экспертами, международными в том числе, по технологии, по мощности. Смотрим на наш актуализированный баланс электропотребления и электропроизводства для того, чтобы определить, будет ли у нас дефицит, если будет, то в каком году и в каком объеме. Вся эта работа проводится сейчас в комплексе», - прокомментировал Мурат Журебеков, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Он уточнил, что вопросы касательно АЭС будут обсуждаться вместе с международными экспертами. В течение одного года, как отметил первый вице-министр энергетики, ведомство представит видение по дальнейшей реализации вопроса.

Напомним, в Послании Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.