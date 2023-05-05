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Вопрос военной безопасности должен основываться на научных выводах – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Анеля Касымова
5 Мая 2023, 17:15
Вопрос военной безопасности должен основываться на научных выводах – Касым-Жомарт Токаев Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на важность развития системы военного образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие системы военного образования и науки — очень важная задача. Военные академии и институты должны соответствовать мировым стандартам. Следует укреплять материальную базу высших учебных заведений в этой области. Также необходимо адаптировать образовательную программу к современным требованиям», - сказал Президент во время Всеармейского совещания, которое проходит в Астане.

Глава государства считает необходимым широко использовать возможности других высших учебных заведений для подготовки военных специалистов. Ректоры должны нести прямую ответственность за боевую подготовку курсантов. Вопрос военной безопасности должен основываться на научных выводах, то есть необходимо отдавать приоритет исследовательской работе.

«Военно-учебные заведения должны установить тесные связи с предприятиями в области обороны. Природа современных конфликтов совершенно иная. В мире идут гибридные войны. Поэтому повышение интеллектуального потенциала Вооруженных сил является очень важной задачей. Образование и воспитание всегда должны дополнять друг друга», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент поручил расширить меры социальной поддержки военных. Также в этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%.


Президент Казахстана   Безопасность   Вооруженные силы   Токаев Касым-Жомарт  
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