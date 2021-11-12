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Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка

12 Ноября 2021 13:02
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Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо детально оценить все возможные риски и преимущества от выпуска цифрового тенге. Об этом заявил председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал Ерболат Досаев, 63 центральных банка по всему миру изучают вопрос внедрения национальных цифровых валют.

«Вместе с участниками рынка Национальный Банк также начал реализацию пилотного проекта «Цифровой тенге». Мы видим существенный потенциал проекта для повышения доступности платежных сервисов и снижения стоимости транзакций в экономике. Платформа цифрового тенге может открыть возможности и для создания принципиально новых сервисов. При этом, необходимо детально оценить все возможные риски и преимущества от выпуска национальной цифровой валюты», - заявил Ерболат Досаев, выступая на Конгрессе финансистов Казахстана.

По информации главы Нацбанка, в декабре текущего года будет опубликован доклад Whitepaper по результатам пилотного проекта, в котором будут освещены итоги технологического эксперимента, результаты исследований и обсуждений с участниками рынка, экспертным сообществом.

Ранее Ерболат Досаев пояснил, какие меры примет Национальный банк в целях повышения эффективности денежно-кредитной политики.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Цифровой Казахстан   #Тенге   #Ерболат Досаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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