Вопрос включения Казахстана в Союз кинологов обсуждают в Швейцарии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Женеве началось заседание генеральной ассамблеи международной кинологической федерации (FCI). Один из вопросов, вынесенных на обсуждение, - принятие Союза кинологов Казахстана полноправным членом FCI, передает МИА «Казинформ».

В голосовании примут участие 77 стран. Для положительного решения необходимо набрать большинство голосов.

Для Казахстана этот вопрос очень важен, так как только в статусе полноправного члена FCI СКК может подать заявку на международное признание тазы и тобет как исконно казахских пород собак.

Заседание генеральной ассамблеи международной кинологической федерации продлится два дня. Затем начнет свою работу чемпионат мира – «World Dog Show-2023», в котором впервые в истории примут участие от Казахстана две собаки породы тазы.

Напомним, в 2022 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил соответствующим государственным органам заняться вопросами восстановления и сохранения казахских пород тазы и тобет, а также международного признания их как исконно казахских пород собак.

В этой связи была создана межведомственная рабочая группа. Уполномоченным органом определено министерство экологии и природных ресурсов РК. Этот вопрос под свой патронат взяло Управление делами Президента РК, которая координирует работу госорганов для решения вопросов системного характера.