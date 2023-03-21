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Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку собак породы тазы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 15:02
Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку собак породы тазы Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного фонда «Клуб национальной охоты Nomad» Болат Кунанбаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

«Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и Министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон», – подчеркнул он.


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