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Вопрос трехсменных школ решат в Бейнеуском районе Мангистауской области

3 Марта 2022 21:59
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Вопрос трехсменных школ решат в Бейнеуском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бейнеуском районе Мангистауской области в этом году планируют закрыть вопрос ликвидации трехсменного обучения в школах. Об этом сообщил аким района Бейнеубек Абилов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что актуальность вопроса в районе, где наблюдается высокая рождаемость, очевидна. Кроме того, растет число иммигрантов из других регионов.

По информации акима, Атамекен и общеобразовательная школа имени Абая обучаются в три смены.

«В целях решения вопроса в 2020 году для профилактики трехсменного обучения в общеобразовательной школе имени Ж. Калдыгараева и Ы.Алтынсарина в селе Бейнеу в 2021 году была построена и введена в эксплуатацию пристройка на 312 мест.

Кроме того, с целью исключения трехсменного обучения в Куйкенской общеобразовательной школе в июне минувшего года началось строительство дополнительного здания на 312 мест. Ожидается ввод в эксплуатацию на следующий учебный год. Помимо этого, начато строительство отдельно стоящего учебного корпуса на 312 мест для Атамекенской общеобразовательной школы в селе Бейнеу», - рассказал Бейнеубек Абилов.

С его слов, в целом в районе функционируют два колледжа, 24 школы, в том числе 6 школ-яслей. В школах района обучаются 18 918 учащихся, в двух колледжах - 1059 студентов. В районе в 2021 году на сферу образования было выделено 11,8 млн тенге.

В прошлом году также была обновлена материально-техническая база школ Есета батыра, Махутова, Джанкельдина, М. Бегенова, где произведен ремонт на 18,5 млн тенге. В этих учебных заведениях на 63,1 млн тенге открыты три кабинета новой модификации (физика, химия, биология).


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#Образование   #Акимат   #Строительство   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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