Вопрос строительства мусоросжигающих заводов на повестке не стоит – Минэкологии РК

14 Ноября 2022, 16:18

14 Ноября 2022, 16:18

Вопрос строительства мусоросжигающих заводов на повестке не стоит – Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что на повестке дня не стоит вопрос о строительстве мусоросжигающих заводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие экоактивисты говорят, что сжигание мусора на этих заводах приведет к увеличению выброса в атмосферу загрязняющих веществ, поэтому на сегодняшний день вопрос строительства шести мусоросжигающих заводов на повестке дня не стоит», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Ранее сообщалось, что в шести городах Казахстана планируют построить мусоросжигающие заводы в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе, Актобе.

«20 июля 2020 года запущена горячая линия для оперативного реагирования по обнаруженным несанкционированным свалкам. На горячую линию поступило более тысячи обращений, из которых 742 отработаны, несанкционированные места размещения отходов утилизированы, остальные находятся в работе из-за сезонного характера данных работ», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.