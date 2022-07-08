8 Июля 2022 19:07

Вопрос с подтоплениями решен на 146 проблемных участках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках. В том числе, на одном из самых проблемных проспектов города – пр. Б. Момышулы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищено почти 1 тыс. единиц смотровых и дождеприемных колодцев. Также промыто 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб, вывезено почти 350 тонн ила.

«В столице на постоянной основе ведутся работу по строительству ливневых канализаций и сооружений. Так, одним из из самых проблемных проспектов города был проспект Б. Момышулы. Наверное, помните, как во время дождей машины практически наполовину уходили под воду, кто-то доставал надувные лодки. На проспекте мы построили магистральный коллектор ливневой канализации. Протяженность ливневой канализации составляет 500 м - начало берет от улицы Дауылпаз до улицы Елим-ай (проходит проспект Б. Момышулы). Новое сооружение позволило увеличить пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза.

Кроме того, построили очистное сооружение в микрорайоне Молодежный (пересечение улиц Ташенова и Амман) с реконструкцией̆ подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений - свыше 42 тыс. кубометров в сутки. Очистное сооружение позволило решить проблему с подтоплениями улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, проспекта Республики, верхней части проспекта Тауелсиздик. Отличие данного сооружения в том, что оно позволяет обеспечить очистку дождевых и талых вод перед сбросом в реку Есиль», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Также в ЖМ Тельмана построено очистное сооружение и магистральный коллектор, в ЖМ Пригородный и в районе логистического центра по шоссе Алаш – очистное сооружение, также ранее была решена проблема с ливневой канализацией на 2-х участках в районе аллеи Мынжылдык.