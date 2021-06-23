Вопрос реновации жилого фонда обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Программу реновации жилого фонда и идеи создания современной инфраструктуры и формирования архитектурного облика города обсудили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники диалоговой площадки обсудили вопросы инвестиционного потенциала в строительстве жилого фонда, социальные факторы при планировании строительства, проблемы и потенциал программы.

На сегодня в Алматы насчитывается 1427 ветхих двухэтажных домов, которые построены в период с 1930 по 1975 годах. Больше всего их в Турксибском районе - 607 домов. Основными критическими проблемами ветхих домов являются: сейсмическая и пожарная опасность, а также отсутствие инженерных коммуникаций.

По словам председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» Аскара Билисбекова, нет такого понятия как ветхое жилье. Есть понятие аварийное жилье.

«Программа реновации обсуждается многие годы. В 2012-2015 годах программа начала реализовываться. Было снесено около 56 домов. Это очень мало. Мы еще говорим про те дома, которые вызывают вопросы. СПК здесь выступает оператором данной программы. Мы это делаем в тесном сотрудничестве с акиматом города, с Алматы генпланом, с главным архитектором города Алматы. Мы помогаем с переселением, ведем переговоры и так далее. На сегодня в концентрации ветхого жилья остаются Жетысуский и Турксибские районы. Есть вопросы законодательного характера, касательно внесения изменения в программу. Мы сейчас с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Комитетом строительства и акиматом города Алматы отрабатываем данный вопрос. Также я вышел с инициативой по созданию экспертного совета при маслихате. Это представительный орган независимый. И мы надеемся, что там мы будем четко принимать решения. Может быть, и вносить какие-либо изменения в программу. Надеюсь, уже осенью будет какое-то понимание. Будет возможность для инвесторов заходить сегодня на эти непривлекательные с точки зрения возрастной инвестиции участки», - рассказал Аскар Билисбеков.

По его словам, по общим данным более 75% жителей мегаполиса на сегодня проголосовали за снос.

«Снос ветхих домов в рамках программы реновации будет производиться только при 100-процентном согласии всех жильцов. Если из 10 собственников жилья 9 будут согласны и один не согласен, проект не будет реализован. То есть, принудительного сноса не будет. В рамках программы с 2021-2025 годы планируется замещение 708 ветхих домов. Из них за счет бюджета 250 домов, за счет частных инвестиций 458 домов. По 280 уже ведутся работы. В перспективе планируется дополнительное замещение 719 ветхих домов. Из них 261 за счет бюджета, 458 на средства частных инвесторов», - сказал А.Билисбеков.

Как отметил главный архитектор Алматы Алмасхан Ахмеджанов, в Алматы каждая точка должна быть привлекательной.

«Программа обновления принята с целью улучшения уровня благосостояния собственников ветхого жилья. По всему городу за счет бюджета заменить старые дома невозможно. Программа реновации направлена на решение проблем ветхого жилья с учетом средств инвестора. Как сделать, чтобы каждая точка города стала привлекательной? Не обязательно выстраивать высотные здания. Все дело стоит в цене. На сегодня отмечается резкий рост строительных материалов и это приводит к удорожанию проектов даже эконом-класса. Самое главное для населения - это комфортно проживать. Как мы ранее говорили, при строительстве любого жилого комплекса должно быть предусмотрено наличие школ, детских садов, зеленых насаждений, все то, что необходимо», - отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства города Алматы.

По мнению архитектора Евгения Матвеева, граждан, которые выступают против программы реновации, необходимо поставить перед конкретным условием.

«Тема реновации очень важна. Многие города и государства прошли уже эти этапы. Сегодня Алматы в своем развитии достиг такого уровня. Это говорит тоже о серьезном этапе. Когда намечается в нашем городе такое, отдавать нужно именно положительному направлению процессу. Когда идет речь о сносе ветхих домов, затрагивается вопрос о 100-процентном согласии жителей. Мне кажется, противники данной программы до конца не понимают суть проблемы. Перед ними нужно поставить вопрос, в чем заключается их несогласие конкретно. Они, в конечном счете, либо согласятся с тем, что реновацию надо проводить, либо окажутся в тупике», - подчеркнул архитектор.