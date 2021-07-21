Вопрос регистрации вакцины QazVac в ВОЗ проработают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения будет проработан в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
В ходе заседания вице-премьер поручил в кратчайшие сроки принять меры по исполнению поручений Главы государства, в частности, проработать вопрос регистрации отечественной вакцины «QazVac» во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать Дорожную карту в данном направлении.
Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить регистрацию отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения.
Также по решению МВК теперь имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ.
- Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау
- Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ
- Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
- Ералы Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению коронавирусной инфекции
- Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19
- Президент РК заслушал отчеты акимов Мангистауской и Кызылординской областей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана