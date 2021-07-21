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Вопрос регистрации вакцины QazVac в ВОЗ проработают в Казахстане

21 Июля 2021 19:14
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Вопрос регистрации вакцины QazVac в ВОЗ проработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения будет проработан в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

В ходе заседания вице-премьер поручил в кратчайшие сроки принять меры по исполнению поручений Главы государства, в частности, проработать вопрос регистрации отечественной вакцины «QazVac» во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать Дорожную карту в данном направлении.

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить регистрацию отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения.

Также по решению МВК теперь имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ.


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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #QazVaс   #ВОЗ  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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