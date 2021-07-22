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Вопрос принуждения к вакцинации работодателями прокомментировал Даурен Абаев

22 Июля 2021 23:28
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Вопрос принуждения к вакцинации работодателями прокомментировал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос принуждения предприятиями вакцинироваться от коронавируса своих сотрудников прокомментировал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государство не имеет права насильно, против воли вакцинировать человека. Но государство имеет право выставлять требования бизнесу о том, чтобы его сотрудники были привиты. Это требование нацелено на соблюдение общественной безопасности. Мы, условно говоря, не имеем права, чтобы каждый гражданин носил с собой огнетушитель, но каждое предприятие обязано его иметь в наличии в рамках соблюдения пожарной безопасности. Это требование государства, а как предприятие будет решать проблему с так называемыми «антиваксерами» среди своих сотрудников, это другой вопрос. Если у него есть возможность отправить их на «удаленку» до окончания пандемии, то пожалуйста. Но если они будут выходить на работу, то мы здесь уже переходим, наверное, в плоскость корпоративной этики – готово ли предприятие держать в своих рядах тех, кто подвергает опасности все предприятие», - пояснил Даурен Абаев в интервью в программе «Открытый диалог».

Для аргументации своей позиции он привел несколько примеров.

«Вы знаете, курить сигареты, - это ваше право, вы сами решаете курить вам или не курить, государство не может взять и запретить это. Но, к примеру, многие магазины спортивной одежды просто не берут на работу тех, кто имеет эту вредную привычку. Да, это, наверное, какая-то дискриминация курящих, но это право работодателя. Еще один пример: вот недавно федеральный суд в Техасе отклонил иск, который подали сотрудники одной из больниц Хьюстона, которые не хотели вакцинироваться. В постановлении суда было сказано, что у истца есть право отказаться от вакцинации, но тогда ему придется искать другую работу», - добавил Даурен Абаев.

Кроме того, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК заявил о том, что в Казахстане активизируют работу по пропаганде вакцинации от коронавируса.




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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Даурен Абаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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