Вопрос принуждения к вакцинации работодателями прокомментировал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос принуждения предприятиями вакцинироваться от коронавируса своих сотрудников прокомментировал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство не имеет права насильно, против воли вакцинировать человека. Но государство имеет право выставлять требования бизнесу о том, чтобы его сотрудники были привиты. Это требование нацелено на соблюдение общественной безопасности. Мы, условно говоря, не имеем права, чтобы каждый гражданин носил с собой огнетушитель, но каждое предприятие обязано его иметь в наличии в рамках соблюдения пожарной безопасности. Это требование государства, а как предприятие будет решать проблему с так называемыми «антиваксерами» среди своих сотрудников, это другой вопрос. Если у него есть возможность отправить их на «удаленку» до окончания пандемии, то пожалуйста. Но если они будут выходить на работу, то мы здесь уже переходим, наверное, в плоскость корпоративной этики – готово ли предприятие держать в своих рядах тех, кто подвергает опасности все предприятие», - пояснил Даурен Абаев в интервью в программе «Открытый диалог».

Для аргументации своей позиции он привел несколько примеров.

«Вы знаете, курить сигареты, - это ваше право, вы сами решаете курить вам или не курить, государство не может взять и запретить это. Но, к примеру, многие магазины спортивной одежды просто не берут на работу тех, кто имеет эту вредную привычку. Да, это, наверное, какая-то дискриминация курящих, но это право работодателя. Еще один пример: вот недавно федеральный суд в Техасе отклонил иск, который подали сотрудники одной из больниц Хьюстона, которые не хотели вакцинироваться. В постановлении суда было сказано, что у истца есть право отказаться от вакцинации, но тогда ему придется искать другую работу», - добавил Даурен Абаев.

Кроме того, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК заявил о том, что в Казахстане активизируют работу по пропаганде вакцинации от коронавируса.







