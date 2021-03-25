Вопрос предоставления сельхозземель в частную собственность прокомментировал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос по предоставлению сельхозземель в частную собственность казахстанцам с отменой права аренды поднял министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на первом заседании Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается норм моратория по иностранцам, то Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемельевичем Токаевым 25 февраля 2021 года на Пятом заседании Национального совета общественного доверия было принято окончательное политическое решение (…). Теперь по сути не решенными остались лишь некоторые вопросы моратория, это предоставление сельхозземель в частную собственность казахстанцам с отменой права аренды, а также отчуждение землепользователями права долгосрочной аренды сельхозземель без выкупа у государства», - сказал Сапархан Омаров.

Глава МСХ отметил, что частная собственность на земли сельхозназначения была законодательно закреплена с 2003 года и позволяла либо приобрести сельхозземлю в частную собственность, либо работать на правах долгосрочной аренды до 49 лет.

В 2015 году были внесены изменения в Земельный кодекс, в рамках которых было исключена возможность предоставления сельхозземель в аренду казахстанцам до 49 лет.

«Нововведением было предусмотрено предоставление сельхозземель казахстанцам только на праве частной собственности. Для этого действующие землепользователи обязаны были выкупить сельхозземли в частную собственность на условиях единовременной оплаты с 50%-ой скидкой от кадастровой стоимости, либо 10-летней рассрочки по выкупу полной стоимости земли у государства. Что касается возможности отчуждения права аренды сельхозземель без выкупа у государства, то данная поправка тоже была внесена в 2015 году. На данные поправки в 2016 году был наложен мораторий Указом Главы государства с принятием соответствующего Закона», - отметил С. Омаров.