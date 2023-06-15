Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Вопрос по строительству АЭС не будут выносить на референдум - Минэнерго

Автор:  
Серик Сабеков
15 Июня 2023, 14:33
Вопрос по строительству АЭС не будут выносить на референдум - Минэнерго Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос по атомной электростанции (АЭС) отказались вынести на референдум. Об этом заявил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Референдум - нет. Этот вопрос (по строительству АЭС) на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит по месторасположению площадки – это первое. Второй вопрос, самый главный – это технология и финансово-экономическая модель, как она повлияет, как мы это все будем реализовывать», -сказал Жандос Нурмаганбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По его словам, сейчас все компании, которые работают в этой сфере, ищут сотрудничество с Казахстаном. В частности, недавно на переговоры приезжали представители из Кореи, сейчас Минэнерго ждут приглашения от китайской стороны. Что же касается сроков строительства и месторасположения атомной станции, которые обещали определить еще в первой половине 2023 года, то, как признал Ж. Нурмаганбетов, эта работа пока не завершена.

«К сожалению, пока не определились с местом и сроками. Сейчас по законодательству стоит вопрос по общественным слушаниям, по маслихату Алматинской области. Возможно, мы где-то недорабатываем. У нас сейчас министр пришел новый, тоже работаем в этом вопросе, обсуждаем. Очень много вопросов, всеми вопросами занимаемся, поверьте», - заключил вице-министр.


Строительство   Минэнерго РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США