Вопрос по строительству АЭС не будут выносить на референдум - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос по атомной электростанции (АЭС) отказались вынести на референдум. Об этом заявил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Референдум - нет. Этот вопрос (по строительству АЭС) на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит по месторасположению площадки – это первое. Второй вопрос, самый главный – это технология и финансово-экономическая модель, как она повлияет, как мы это все будем реализовывать», -сказал Жандос Нурмаганбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По его словам, сейчас все компании, которые работают в этой сфере, ищут сотрудничество с Казахстаном. В частности, недавно на переговоры приезжали представители из Кореи, сейчас Минэнерго ждут приглашения от китайской стороны. Что же касается сроков строительства и месторасположения атомной станции, которые обещали определить еще в первой половине 2023 года, то, как признал Ж. Нурмаганбетов, эта работа пока не завершена.

«К сожалению, пока не определились с местом и сроками. Сейчас по законодательству стоит вопрос по общественным слушаниям, по маслихату Алматинской области. Возможно, мы где-то недорабатываем. У нас сейчас министр пришел новый, тоже работаем в этом вопросе, обсуждаем. Очень много вопросов, всеми вопросами занимаемся, поверьте», - заключил вице-министр.